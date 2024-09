Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizeikontrollen an gesperrter Strecke

Lindlar (ots)

Die K 19 in Lindlar oberhalb der Leppedeponie ist aktuell aufgrund von Sanierungsarbeiten gesperrt. Die Verbindungsstraße von der K 19 nach Lindlar durch den Ortsteil Remshagen ist derzeit nur für Anlieger freigegeben. In den letzten Tagen gab es zahlreiche Beschwerden, dass diese Strecke trotz Sperrbake und VZ 250 (Durchfahrt verboten) mit Zusatzschild "Anlieger frei" offensichtlich von vielen Verkehrsteilnehmern regelwidrig genutzt wird. Die Polizei hat dies zum Anlass genommen, kurzfristig an der Strecke entsprechende Kontrollen durchzuführen. Dabei stellten die Polizisten am Dienstag (10. September) insgesamt 27 Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot sowie einen Handy-Verstoß und am Tag darauf unter anderem 48 Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot, zwei Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht fest.

Der Verkehrsdienst der oberbergischen Polizei wird auch weiterhin regelmäßige Kontrollen durchführen.

