Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

Hückeswagen (ots)

An der Einmündung Wiehagener Straße / Waager Hohlweg sind am Mittwochmorgen (11. September) zwei Autos miteinander kollidiert. Eine 62-jährige Hückeswagenerin fuhr gegen 7:45 Uhr vom Waager Hohlweg kommend in den Einmündungsbereich und beabsichtigte nach rechts auf die Wiehagener Straße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Auto einer 33-jährigen Hückeswagenerin, die auf der vorfahrtsberechtigten Wiehagener Straße in Richtung Remscheid unterwegs war. Die 62-Jährige zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden; sie waren nicht mehr fahrbereit.

