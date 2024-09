Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Uneinsichtiger Autofahrer ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss leistet Widerstand

Waldbröl (ots)

Ein Autofahrer zeigte sich am Mittwoch (11. September) bei einer Verkehrskontrolle auf der Friedrich-Engels-Straße in Hermesdorf gegenüber der Polizei sehr uneinsichtig. Polizeibeamte hatten den 30-jährigen Waldbröler gegen 0:50 Uhr gestoppt. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, jedoch augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest fiel deutlich positiv aus. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und forderten den Mann auf, in den Streifenwagen zu steigen, um gemeinsam zur Wache zu fahren. Damit war der 30-Jährige nicht einverstanden. Jegliches Zureden half nichts. Letzten Endes mussten die Polizisten ihn zwangsweise und gefesselt zur Wache transportieren, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

