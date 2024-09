POL-GM: Dieb stehlen Werkzeuge aus Transporter

Lindlar (ots) - In Lindlar-Frielingsdorf haben Unbekannte an einem Pegelmesshäuschen an der L 302 zwei Photovoltaikanlagen inklusive Zubehör gestohlen. Der Diebstahl muss sich im Tatzeitraum zwischen Montag, dem 2. September und Montag, dem 9. September ereignet haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

