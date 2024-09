Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zigarettenautomat aufgeflext

Engelskirchen (ots)

In Engelskirchen-Wiehlmünden haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten aufgeflext und leergeräumt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch, 16 Uhr und Donnerstag (12. September), 19:40 Uhr. Der Automat befindet sich an der Gummersbacher Straße in der Nähe des Parkplatzes einer Jagdhütte. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

