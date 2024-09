Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: In Schlangenlinien auf der Autobahn

Gummersbach (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Samstagabend (14. September), gegen 18:45 Uhr, ein Fahrzeug, das auf der BAB 4 in Schlangenlinien fuhr und in Richtung Gummersbach unterwegs sei. Polizisten fanden das beschriebene Auto auf der Kölner Straße in Niederseßmar. Der 52-jährige Fahrer roch nach Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert, der ungefähr 1,4 Promille entspricht. Der 52-jährige Gummersbacher musste seinen Wagen stehen lassen und eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

