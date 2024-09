LPI-EF: Widerstand gegen Polizeibeamte bei Suche nach junger Frau

Landkreis Sömmerda (ots) - Im Landkreis Sömmerda stoppte die Polizei Donnerstagnachmittag einen berauschten Autofahrer. Der 26-Jährige war in Weißensee unterwegs gewesen, als die Beamten ihn kontrollierten. Ein Drogenvortest des Fahrers zeigte ein positives Ergebnis an. Somit war die Fahrt für den 26-Jährigen beendet und er musste für eine Blutprobe mit in das Krankenhaus. Anschließend setzte er seinen Weg zu Fuß fort. (SE) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

