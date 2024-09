Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Führerscheinloser Autofahrer gerät zweimal in eine Fahrzeugkontrolle

Erfurt (ots)

In der Krämpfervorstadt in Erfurt stoppte die Polizei am Freitagmittag den Fahrer eines Transporters, da dieser verbotswidrig eine Straße befuhr. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich jedoch heraus, dass der Fahrer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Der Schlüssel des Fahrzeuges wurde dem Fahrer abgenommen und er durfte seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Im Laufe des Nachmittags erschien der Fahrer in Begleitung eines Mannes, welcher ihn gefahren hatte, auf der Polizeidienststelle um den Schlüssel abzuholen. Nur eine halbe Stunde später wurde der führerscheinlose Mann fahrenderweise im Fahrzeug seiner Begleitung festgestellt. Er zeigte sich überrascht als ihm wiederholt der Fahrzeugschlüssel durch die Polizeibeamten abgenommen wurde und er, jetzt wieder zu Fuß, seiner Wege geschickt wurde. Den Mann erwarten nun zwei Anzeigen, wegen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis sowie eine Meldung an die Führerscheinstelle, aufgrund derer er Selbigen so schnell nicht wieder bekommen wird. (TTS)

