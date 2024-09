Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Praxis

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Donnerstag brach in Erfurt ein Einbrecher in eine Praxis für Physiotherapie ein. Der Unbekannte war über ein Fenster in Praxis in der Löbervorstadt eingedrungen und machte sich auf Beutezug. Im Bereich des Empfangstresens fand der Langfinger eine Geldkassette mit über 350 Euro Bargeld. Dieses steckte er ein und flüchtete. Am Fenster hinterließ der Einbrecher einen Schaden von 500 Euro. Mitarbeiter bemerkten den Einbruch Donnerstagmorgen und informierten die Polizei. Diese sicherte vor Ort Spuren und hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. (SE)

