POL-KB: Bad Wildungen - Wohnwagenbrand, Jugendliche entfernen sich vom Brandort, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots) - Am Montag (26. August) zwischen 12 Uhr und 17:30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter ein hochwertiges Pedelec, welches auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Frankenberger Landstraße in Korbach abgestellt war. Die Polizei sucht nun Zeugen. Das Pedelec der Marke Winora, Modell Sinus iX12 in der Farbe sandmatt war von der Geschädigten am Lieferanteneingang des Getränkemarktes abgestellt worden. ...

