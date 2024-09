Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken auf dem Fahrrad

Erfurt (ots)

Donnerstagnacht geriet in Erfurt ein Fahrradfahrer in das Visier der Polizei. In Schlangenlinien war der 56-Jährige mit seinem Fahrrad in der Bahnhofstraße unterwegs gewesen, als die Beamten ihn stoppten. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle zeigte der Alkoholtest ein Ergebnis von über 2,7 Promille an. Somit war die Fahrt für den 56-Jährigen beendet und er musste für eine Blutprobe mit zur Dienststelle. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell