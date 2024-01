Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mann entblößt sich auf Gehweg - Polizei fahndet nach Exhibitionisten

Neuss (ots)

Im Bereich der Einmündung "Römerstraße / Bataverstraße" wurde ein Autofahrer am Dienstag (23.01.), gegen 15:20 Uhr, auf einen jungen Mann aufmerksam. Dieser stand mit heruntergelassener Hose auf dem Gehweg der Römerstraße, unweit der Bushaltestelle "Neuss - Am Kotthauser Weg", und berührte sich unsittlich. An der Bushaltestelle befanden sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Menschen, darunter auch Kinder. Die Person, circa 18 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß und normaler Statur, ging dann über den Gehweg der Römerstraße in Richtung Hildegundisstraße. Bekleidet war der Mann mit einer Art Warnweste, einer schwarzen Wollmütze, einer schwarzen Jogginghose und einem Nike-Rucksack. Er trug mittellanges, blondes Haar und hielt zwei Trommelstöcke in der Hand.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zur Identität des Gesuchten unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Die Polizei rät in solchen Fällen: Bleiben Sie ruhig und versuchen Sie Panik zu vermeiden, treten Sie möglichst selbstsicher auf, schenken Sie dem Exhibitionisten keine Beachtung, entfernen Sie sich und suchen sie einen belebten Ort auf, bitten Sie andere um Hilfe, prägen Sie sich die Personenbeschreibung ein und verständigen Sie umgehend die Polizei unter 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell