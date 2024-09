LPI-EF: Randalierer zerstört Auto

Erfurt (ots) - Mittwochnachmittag gerieten in Erfurt zwei Jugendliche in Streit, bei dem einer leicht verletzt wurde. An einer Straßenbahnhaltestelle im Stadtteil Rieth hatten sich die 15 und 16 Jahre alten Teenager zunächst lautstark gestritten, bevor der Ältere seinen Kontrahenten zu Boden stieß. Anschließend zog er ein Messer und bedrohte den am Boden liegenden. Zeugen griffen in das Geschehen ein und hielten den ...

