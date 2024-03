Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen/Holzgerlingen: Einbrüche in Schulen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch (28.02.2024) 18.00 Uhr und Donnerstag (29.02.2024) 08.00 Uhr brachen vermutlich dieselben Täter in drei Schulen in Böblingen und Holzgerlingen ein. Es handelt sich um Schulen in der Tübinger Straße und dem Herdweg in Böblingen und der Robert-Bosch-Straße in Holzgerlingen. Während die unbekannten Täter im Herdweg vermutlich mit einem Stein eine Fensterscheibe einschlugen, um ins Innere des Gebäudes zu gelangen, brachen sie in den anderen beiden Fällen jeweils eine Tür auf. In allen drei Schulen verschafften sie sich, teils gewaltsam, Zutritt in die Sekretariate. Die Schule in der Tübinger Straße verließen sie, gemäß den derzeitigen Ermittlungen, ohne Beute gemacht zu haben. In den beiden anderen Schulen brachen die Diebe aufgefundene Kassen auf und stahlen insgesamt mehrere Tausend Euro daraus. Der hinterlassene Gesamtsachschaden wurde ebenfalls auf eine vierstellige Summe geschätzt. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, und der Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031 41604-0, nehmen jeweils Zeugenhinweise auch per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

