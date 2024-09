LPI-EF: Roller gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots) - Ein Randalierer hatte es in den vergangenen Tagen im Landkreis Sömmerda auf ein Auto abgesehen. Von seinem Besitzer war der Audi in Kindelbrück an einem Garten abgestellt worden. Dort schaffte es ein Unbekannter, seiner Zerstörungswut freien Lauf zu lassen. Mit einem unbekannten Gegenstand schlug er die Autoscheiben ein und verewigte sich mit mehreren Dellen im Blech. Darüber hinaus besprühte das Fahrzeug mit Farbe. An dem Audi entstand ein ...

mehr