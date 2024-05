POL-HA: Mehrere Garagen aufgebrochen

Hagen-Altenhagen (ots) - Als Polizisten am Freitag (24.05.) um 9.30 Uhr den Verkehr auf der Altenhagener Straße überwachten, sahen sie einen Mann, der am Steuer mit seinem Handy in der Hand telefonierte. Die Beamten stoppten daraufhin den 42-jährigen Hagener und kontrollierten ihn. Nach einer Abfrage in den polizeilichen Informationssystemen stellte sich heraus, ...

mehr