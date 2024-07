POL-VDKO: Nachtragsmeldung Schwerer Verkehrsunfall BAB 3 FR

BAB 3, Fahrtrichtung Süd, Tank- und Rastanlage Heiligenroth (ots) - Am Dienstag, den 02.07.2024, führte die Polizeiautobahnstation Montabaur in der Zeit von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr, Kontrollmaßnahmen des Ferienreiseverkehrs auf der Tank- und Rastanlage Heiligenroth an der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt/Main durch. Beteiligt an der Kontrolle waren neben den Kräften der Polizeiautobahnstationen Montabaur und Mendig ...

mehr