Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel-Alverskirchen. Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu einem Verkehrsunfall machen können, der sich am Freitag, 20.9.2024, 7.45 Uhr auf der L 811 zwischen der L 793 und Telgte ereignet hat. Ein 19-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Landstraße in Richtung Telgte. Der Alverskirchener gibt an, dass ihm in einer Linkskurve ein weißer Pkw entgegenkam, der zum Teil auf seiner Fahrspur fuhr. Daraufhin sei der Fahranfänger nach rechts ausgewichen. Anhand der Spurenlage fuhr der 19-Jährige über einhundert Meter über die Bankette und prallte gegen einen Telekommunikationsmasten. An dem Auto entstand erheblicher Sachschaden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu einem beteiligten weißen Pkw machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 entgegen.

