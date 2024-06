Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Zwischenmeldung vom 1. Juni 2024 um 2 Uhr zur aktuellen Einsatzlage bei der Hochwasserlage im Bodenseekreis.

Friedrichshafen (ots)

Der Führungsstab und der Verwaltungsstab des Bodenseekreises sind seit mehreren Stunden im Einsatz und überwachen die Gesamtlage genau. Die Feuerwehren im Kreis arbeiten derzeit viele, überwiegend kleinere Einsätze ab, wie vollgelaufene Keller, oder befinden sich in Bereitschaft. Die Feuerwehren haben Ihre Führungsstrukturen aktiviert. Eine genauer Zahl der Einsatzstellen lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die kritischste Lage betrifft Wohngebiete in Meckenbeuren, wo von den Behörden eine freiwillige Evakuierung empfohlen wurde. Hierzu hatte der Bürgermeister von Meckenbeuren einen Aufruf verfasst. Betroffen wären hier bis zu 1.300 Personen. Ein Hochwasserzug von Feuerwehren aus dem Kreis Sigmaringen ist zur Einsatzstelle in Meckenbeuren alarmiert. Über den Führungsstab des Bodenseekreises, der im Feuerwehrhaus in Markdorf sein Lagezentrum aufgebaut hat, wurde ein zentrales Sandsack-Lager an der Messe in Friedrichshafen in Auftrag gegeben. Dorthin liefert der Kreis Sigmaringen im Laufe der Nacht 10.000 Sandsäcke. Mehrere 1000 Sandsäcke werden von weiteren Feuerwehren aus dem Kreis angeliefert. Laufend werden weitere Sandsäcke bei den Feuerwehren Tettnang und Überlingen befüllt, mit denen Gebiete gesichert werden. Bis um Mitternacht sind rund 780 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und DRK im Einsatz. Bislang kam es nach vorläufigen Erkenntnissen zu keinen Personenschäden. Die Bahnstrecken sind derzeit nicht betroffen. Diese werden laufend durch die Deutsche Bahn geprüft. Die Pegelstände der Gewässer im Landkreis werden genau beobachtet, eine deutlich Entspannung ist erst im Laufe des Samstag zu erwarten. Die Feuerwehr rät: Sollten Sie in den betroffenen Gebieten entlang der Flüsse Ihr Haus oder Ihre Wohnung verlassen müssen, nehmen Sie Notfallgepäck mit Kleidung, Medikamenten, Wertsachen und wichtigen Unterlagen mit. Beachten Sie die Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort. Betreten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit keine überfluteten Räume oder Gebiete, insbesondere Keller und Tiefgaragen. Halten Sie Abstand von Hochwasser führenden Gewässern.

