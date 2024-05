Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Landratsamt Bodenseekreis ist Partner der Feuerwehr

Friedrichshafen (ots)

Im Rahmen der Kreistagssitzung am 30. April 2024 überreichte der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis Martin Schweizer Landrat Luca-Wilhelm Prayon das vom Deutschen Feuerwehrverband (DFV) ins Leben gerufene Förderschild "Partner der Feuerwehr". Das Landratsamt beschäftigt derzeit 28 Feuerwehrleute, die im Bodenseekreis, oder angrenzend, ehrenamtlich in Feuerwehren aktiv sind. Mit dem Schild und der Urkunde des DFV werden Unternehmen und Institutionen ausgezeichnet, die sich in besonderem Maße für das Ehrenamt im Feuerwehrwesen einsetzen und Ihre Mitarbeiter bei diesem Dienst unterstützen. Das Landratsamt als Arbeitgeber fördert diese Kultur der Hilfsbereitschaft.

Die Freiwilligen Feuerwehren in Deutschland mit knapp einer Million ehrenamtlichen Einsatzkräften haben zunehmend Probleme mit der "Tagesalarmsicherheit": Tagsüber, während der Arbeitszeit vieler Mitglieder, ist es schwer, ausreichend qualifiziertes Personal für den Einsatz zu bekommen. Schutz und Hilfe für die Bevölkerung sind als elementarer Teil der Daseinsvorsorge ohne Freiwillige Feuerwehren allerdings flächendeckend nicht leistbar.

Mit der Aktion "Partner der Feuerwehr" möchte der Deutsche Feuerwehrverband auf diese Problematik hinweisen und so helfen, die Situation im beruflichen Arbeitsumfeld der Feuerwehren zu verbessern. Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern, Feuerwehren und den für den Brandschutz verantwortlichen Kommunen zu fördern.

Der Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis freut sich sehr, mit dem Landratsamt eine starken Partner der Feuerwehren zu haben und bedankt sich für die gute und förderliche Zusammenarbeit, die nun auch mit dem Förderschild nach aussen sichtbar wird.

