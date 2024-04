POL-PDNR: Einbruch in Tattoo-Studio - Tatklärung

Kirchen (Sieg) (ots) - Zwischen dem 20.04.2024, ca. 10:00 Uhr und dem 22.04.2024, 14:00 Uhr wurde ein in der Straße Am Ottoturm in Kirchen (Sieg) geparkter PKW BMW Mini durch Unbekannte beschädigt. Nach Angaben der Eigentümerin wurden am Fahrzeug montierte Chromleisten gewaltsam abgerissen, wodurch ein Sachschaden von ca. 100 Euro entstand. Wer kann Angaben zur Tat oder Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0. Rückfragen bitte ...

mehr