Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: COPDAYS 2024 für den Landkreis Esslingen am 28. und 29. Oktober 2024

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES):

Nach bereits zwei erfolgreichen COPDAYS in Sonnenbühl veranstaltet das Polizeipräsidium Reutlingen nun erstmals auch in Esslingen das beliebte, zweitägige Erlebnispraktikum für junge Berufsinteressenten.

Im Sportpark Weil bietet sich Ende Oktober die Möglichkeit, die Aufgaben der Polizistinnen und Polizisten des Polizeipräsidiums Reutlingen, sowie des Polizeipräsidiums Einsatz hautnah zu erleben und dabei sogar selbst aktiv zu werden. Es wartet ein facettenreiches Programm, mit dem die Vielfalt des abwechslungsreichen Berufs bei der Landespolizei vorgestellt wird und bei dem das Mitmachen im Mittelpunkt steht.

Welche Aufgaben warten im Polizeialltag? Wie sieht ein Streifenwagen von innen aus? Was können unsere Polizeihunde? Wie arbeitet eigentlich die Kriminaltechnik? Wieso hat die Polizei Drohnen und was sieht man alles, wenn man beim Polizeipräsidium Einsatz arbeitet? Diese und noch viele weitere Fragen werden in entspannter Atmosphäre von erfahrenen Polizistinnen und Polizisten beantwortet. Aber auch Beamtinnen und Beamte, die gerade in Ausbildung sind, berichten von ihren Eindrücken. Interessante, praktische Vorführungen gehören ebenfalls zum Programm. Weil zum Polizeiberuf auch eine gewisse Fitness gehört, stehen an beiden Tagen Dienstsport, Einsatztraining und Teamsportarten gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen auf dem Plan.

Die COPDAYS richten sich an alle jungen Erwachsenen und Jugendlichen, die herausfinden wollen, ob der Polizeiberuf zu ihnen passt. Auch potentielle Berufswechsler sind willkommen. Eine Teilnahme ist ab dem vollendeten 14. Lebensjahr bis zum jungen Erwachsenenalter möglich. Mitmachen kann, wer in den Landkreisen Esslingen, Reutlingen, Tübingen oder im Zollernalbkreis wohnt, auf dem Weg zur Mittleren Reife, Fachhochschulreife oder zum Abitur ist oder bereits einen solchen Abschluss hat.

Interessierte können sich mit einem Motivationsschreiben, einem tabellarischen Lebenslauf und einem Scan eines Schul- oder Abschlusszeugnisses ganz einfach unter reutlingen.berufsinfo@polizei.bwl.de bewerben. Zusätzlich sollten der Bewerbung Angaben zur eigenen Fitness und Belastbarkeit oder auch, sofern vorhanden, ein Sport- oder Schwimmabzeichen beigefügt werden.

Am zweiten Tag der Veranstaltung findet zudem von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr eine Polizeischau statt, bei der sich viele verschiedene Einheiten der Polizei vorstellen. Die Schau ist für alle Interessierten geöffnet, eine Anmeldung ist hier nicht notwendig. Auch Eltern, Geschwister, Großeltern und Freunde sind herzlich eingeladen!

Für weitere Fragen stehen unsere Einstellungsberater Benjamin Seidt und Markus Ebert unter 0711/3990-298 oder -299 zur Verfügung.

Hier nochmals in Kürze zusammengefasst:

Was: COPDAYS 2024 des Polizeipräsidiums Reutlingen Wann: 28. und 29. Oktober, von 8 bis 16.30 Uhr Wo: Sportpark Weil, Weilstraße 199, 73733 Esslingen Wer: Jugendliche ab 14 Jahren und junge Erwachsene Wie: Bewerbung per E-Mail

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Eine Teilnahme an nur einem Tag ist nicht möglich. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, daher lohnt sich eine schnelle Anmeldung! (ah)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell