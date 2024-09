Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Jubiläum: 25 Jahre Jugendfeuerwehr Kranenburg

Kranenburg (ots)

Mit einem Tag der offenen Tür feierte nun die Jugendfeuerwehr Kranenburg ihr 25-jähriges Bestehen, dass bei strahlendem Wetter zahlreiche Besucher zum Gerätehaus nach Nütterden lockte. Hier hatten die Gäste die Gelegenheit, die Arbeit der jungen Einsatzkräfte näher kennenzulernen und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Ein abwechslungsreiches Programm bot hierzu vielfältige Einblicke in die Tätigkeiten der Feuerwehr, ergänzt von spannenden Vorführungen. Ein besonderes Highlight, die Präsentation des LUF 60 der Feuerwehr Kleve, ein modernes Löschunterstützungsfahrzeug, das speziell für Einsätze in schwer zugänglichem Gelände entwickelt wurde. Zudem konnten die Besucher eine beeindruckende Ausstellung von modernen und historischen Feuerwehrfahrzeugen bewundern, die die technologische Entwicklung der Feuerwehr anschaulich darstellte. Zudem lieferte eine Fettbrand-Demonstration den Zuschauern wertvolle Informationen über die Entstehung von Fettbränden und die richtige Vorgehensweise diese zu löschen. Gemeindejugendfeuerwehrwart Andreas Wenten begrüßte die Gäste, dem der Leiter der Kranenburger Feuerwehr Andreas Thelosen folgte. Dieser zeigte sich stolz auf die Jugendfeuerwehr und betonte deren positive personelle Entwicklung: "Ich blicke auf eine gute Zukunft der Feuerwehr Kranenburg, da wir von gut ausgebildeten Jugendfeuerwehrleuten, die nach ihrer Zeit in der Jugendfeuerwehr in die aktive Einsatzabteilung übernommen werden, profitieren", so der Wehrleiter. Weitere Gäste der Jubiläumsveranstaltung waren der stellvertretende Kreisbrandmeister Ronny Schoofs und Kreisjugendfeuerwehrwart Peter Krings, die gleichfalls die Bedeutung der Nachwuchsförderung hervorhoben. Ehrenwehrführer Norbert Janssen, der Kranenburgs Bürgermeister Ferdi Böhmer vertrat, lobte zudem die engagierte Arbeit der Jugendlichen und ihrer Betreuer: "Durch die Tätigkeit in der Jugendfeuerwehr erlernen die Kinder und Jugendlichen nicht nur Wissen und Fertigkeiten für die Feuerwehr. Auch für das weitere Leben erhalten die jungen Wehrleute soziale Kompetenzen, die ihnen von großem Nutzen sein werden", betonte Janssen. Herman-Josef Baumeister, "Gründervater" der Kranenburger Jugendfeuerwehr, die er bis Jahr 2018 leitete, blickte auf die vergangenen 25 Jahre zurück. Hierbei erinnerte an die vielen Übungsabende, Wettkämpfe und Zeltlager, die die Jugendlichen in dieser Zeit erlebten. Ein besonderer Moment der Feierlichkeiten, die Ehrung von Wolfgang van Brackel, der für seine langjährige Unterstützung der Jugendfeuerwehr als Jugendwart mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet wurde. Ebenso geehrt wurde Christian Ehren für seine 25-jährige Pflichterfüllung in der Feuerwehr. Er erhielt das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber. Derzeit besteht die Kranenbuger Jugendfeuerwehr Kranenburg aus 25 Jugendlichen im Alter von zehn bis 17 Jahren, die im 14-tägigen Rhythmus im Rahmen von Übungsabenden auf ihren aktiven Dienst in der Feuerwehr vorbereitet werden. Der Tag der offenen Tür zeigte eindrucksvoll, dass die Jugendlichen als eine wichtige Stütze für den freiwilligen Dienst in der Feuerwehr gelten, denen darüber hinaus wichtige Werte und Fähigkeiten für ihr weiteres Leben vermittelt werden. Mit der gelungenen Jubiläumsveranstaltung hat die Jugendfeuerwehr Kranenburg bewiesen, dass sie auch in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle in der Gemeinde spielen wird, wobei es gilt allen Beteiligten hieran zu danken.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kranenburg, übermittelt durch news aktuell