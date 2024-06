Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Zimmerbrand in der Paulistraße

Kranenburg (ots)

Zu einem Zimmerbrand in der Paulistraße, wurden am Freitag, den 31. Mai, gegen 18 Uhr, die Löscheinheiten aus Kranenburg, Nütterden und Frasselt, sowie die Drehleiter aus Kleve und ein Rettungswagen in die Paulistraße alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr unter Leitung des Gemeindebrandinspektors Andreas Thelosen wurde festgestellt, dass die Dunstabzugshaube in der Küche eines Wohnhauses in Brand geraten war. Allerdings hatten die Anwohner den Brand bereits gelöscht, so dass die Einsatzkräfte nicht weiter tätig werden mussten. Diese beschränkten sich auf die Kontrolle der Brandstelle auf weitere Glutnester, Messung von Rauchgasen zur Sicherstellung einer gefahrlosen Umgebung, sowie der Belüftung der vom Brandrauch betroffenen Räume. Verletzt wurde niemand und auch der Sachschaden blieb gering.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kranenburg, übermittelt durch news aktuell