Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Kranenburg (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag wurden gegen 13.45 Uhr der Löschzug Kranenburg und Löschgruppe Frasselt zu einem Verkehrsunfall an die B 504, Abzweigung Kranenburg, gerufen. Das EInsatzstichwort lautete auslaufende Betriebsstoffe. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte zwei verunfallte PKW mit insgesamt sieben leicht verletzten Personen vor. Diese wurden durch die Freiwillige Feuerwehr bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes medizinisch versorgt und betreut. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Nach ungefähr 1,5 Std war der Einsatz für die rund 40 Einsatzkräfte beendet und die Einsatzstelle konnte an die Polizei zu weiteren Unfallursachenermittlung übergeben werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kranenburg, übermittelt durch news aktuell