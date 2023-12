FW Kranenburg: Wohnungsbrand in Zyfflich

Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

Kranenburg

Zu einem Wohnungsbrand in den Kranenburger Ortsteil Zyfflich wurden am Samstagabend die Einheiten Kranenburg, Nütterden, Wyler und Zyfflich der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Kranenburg, sowie die Drehleiter und der Rettungsdienst aus Kleve alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache war in einem Nebenraum eines Einfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Unter schweren Atemschutz löschten zwei Trupps den Brand und konnten damit ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Auch wurden zwei vermisste Katzen durch die Einsatzkräfte gerettet und dem Eigentümer übergeben. Verletzt wurde niemand. Nach ungefähr 1 1/2 Stunden konnte die Einsatzstelle der Polizei übergeben werden, die die Ermittlungen zur Brandursache aufnahm. Die Feuerwehr war mit 54 Einsatzkräften vor Ort.

