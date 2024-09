Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Mutmaßlichen Sprayer ertappt; Umgestürzter Baum; Einbruch; Mehrere Personen in Gewahrsam genommen; Polizeibeamte angegriffen; Pkw aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Jugendlicher bei Unfall verletzt

Ein Jugendlicher ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag im Bereich Alteburgstraße / Oskar-Kalbfell-Platz verletzt worden. Der 16-Jährige war mit einem Mountainbike gegen 12.50 Uhr auf der Alteburgstraße in Richtung ZOB unterwegs und kreuzte hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand trotz Rot zeigender Ampel die Fahrbahn. In der Folge kollidierte er mit der Seite eines dort fahrenden Nissan, der von einem 33-Jährigen gelenkt wurde. Der 16-Jährige stürzte in der Folge zu Boden und musste aufgrund seiner erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Sachschaden dürfte sich insgesamt auf mehrere tausend Euro belaufen. (mr)

Reutlingen (RT): Mutmaßlichen Sprayer ertappt

Ein mutmaßlicher Graffiti-Sprayer ist am Donnerstagabend von der Polizei dingfest gemacht worden. Eine Streifenwagenbesatzung war kurz vor Mitternacht in der Lindachstraße unterwegs, als die Beamten auf zwei Personen stießen, die eine dortige Wand mit einem Schriftzug besprühten. Die beiden Unbekannten ergriffen beim Erkennen der Einsatzkräfte die Flucht und rannten über die Überführung davon. Während einem der beiden die Flucht in Richtung Lederstraße gelang, konnte ein 16-Jähriger nach einem Zeugenhinweis auf dem Dach eines Parkhauses in der Straße Obere Wässere von Beamten der Polizeihundeführerstaffel festgenommen werden. Der Jugendliche wurde zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht. Die an der Überführung zurückgelassenen Spraydosen wurden sichergestellt. Die Ermittlungen zum Begleiter des 16-Jährigen dauern an. Beide Beschuldigten sehen einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung entgegen. (rd)

Reutlingen (RT): Umgestürzter Baum

Ein umgestürzter Baum hat am Mittwochabend zum Einsatz der Rettungskräfte auf der B464, Höhe Rommelsbach, in Fahrtrichtung Stuttgart, geführt. Kurz vor 23 Uhr war die Einsatzleitstelle der Polizei alarmiert worden, weil an der Örtlichkeit, witterungsbedingt ein Baum umgestürzt war. Durch die hinzugezogene Feuerwehr und die Polizei konnten der Baum und zahlreiche Äste von der Fahrbahn entfernt werden. (gj)

Bad Urach (RT): Einbrecher in Sirchingen unterwegs

In ein Wohnhaus im Bäumlesäckerweg ist am Donnerstag eingebrochen worden. Zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Gebäude und entwendete daraus Bargeld. Der Polizeiposten Bad Urach hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Nürtingen (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist nach derzeitigem Kenntnisstand die Ursache für einen Verkehrsunfall mit Personenschaden am Donnerstagnachmittag in Nürtingen. Gegen 14.20 Uhr war ein 55 Jahre alter Mann mit einem BMW auf der Eichendorffstraße unterwegs und hielt an der Stoppstelle vor der Schulze-Delitzsch-Straße zunächst an. Nach dem Wiederanfahren kam es zum Zusammenstoß mit dem dort in Richtung Neuffener Straße fahrenden und vorfahrtsberechtigten Opel eines 54-Jährigen. Dieser wurde beim Unfall derart verletzt, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Der Gesamtschaden an den beiden Autos dürfte mit schätzungsweise 12.500 Euro zu Buche schlagen. Der BMW wurde zudem abgeschleppt. (mr)

Kirchheim (ES): Von der Unfallstelle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt die Verkehrspolizei Esslingen gegen den unbekannten Lenker einer Mercedes A-Klasse. Dieser befuhr am Donnerstagabend, gegen 19.25 Uhr, die Jesinger Straße in Richtung Jesingen und wollte den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge an der Einmündung mit der Teckstraße wohl nach links in diese abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem auf der Jesinger Straße entgegenkommenden VW Golf eines 31-Jährigen. Beide Fahrzeuge drehten sich in der Folge und kamen auf der Straße zum Stehen. Der Golf-Lenker zog sich bei dem Zusammenstoß nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der Mercedes-Lenker flüchtete nach der Kollision zu Fuß in Richtung Teckstraße. Er konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Sein zurückgelassenes Fahrzeug musste - so wie auch der Golf - abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 34.000 Euro beziffert. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger in die Ermittlungen der Verkehrspolizei eingebunden. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme musste die Jesinger Straße im Bereich der Unfallstelle bis etwa 23 Uhr voll gesperrt werden. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-420 zu melden. Die Ermittlungen zu dem Mercedes-Lenker dauern an. (rd)

Tübingen (TÜ): Randalierer in Klinik

Zu einer randalierenden Person wurden die Einsatzkräfte in der Nacht zum Freitag in eine Tübinger Klinik gerufen. Angestellte hatten gegen 0.15 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem ein Mann im Eingangsbereich randalierte und einen Parkautomaten beschädigt hatte. Die Beamten konnten den aggressiven 37-Jährigen vor der Klinik antreffen. Der stark alkoholisierte Mann musste in Gewahrsam genommen und im Anschluss in eine Fachklinik gebracht werden. (gj)

Albstadt (ZAK): 30-Jähriger in Fachklinik gebracht

Ein psychisch auffälliger 30-Jähriger musste am Donnerstagabend von der Polizei in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik gebracht werden. Den ersten Ermittlungen zufolge war es kurz vor 18.30 Uhr zwischen dem Mann und einer Angehörigen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Sigmaringer Straße zu einem Streit mit einem Handgemenge gekommen. Zeugen versuchten daraufhin, den 30-Jährigen festzuhalten. Dieser flüchtete jedoch zu Fuß auf die B463 in Richtung Straßberg. Dort konnte er von den zwischenzeitlich alarmierten Einsatzkräften angetroffen werden. Im Zuge einer anschließenden Kontrolle schlug der 30-Jährige nach den Beamten, sodass diese ihn unter dem Einsatz von Pfefferspray in Gewahrsam nehmen mussten. Sowohl die Angehörige des Mannes als auch der 30-Jährige selbst wurden von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Anschließend wurde der psychisch auffällige Mann eine Fachklinik gebracht. Das Polizeirevier Albstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Balingen (ZAK): Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Balingen seit dem späten Donnerstagabend gegen einen 53-Jährigen. Der Mann hielt sich gegen 23.30 Uhr trotz bestehenden Hausverbots in einer Unterkunft in der Heselwanger Straße auf, weshalb ein Zeuge die Polizei verständigte. Die Aufforderung der Beamten, das Gebäude zu verlassen, ignorierte der 53-Jährige jedoch mehrfach, weshalb ihm der Gewahrsam erklärt wurde. Beim Versuch, den Mann aus der Unterkunft zu bringen, griff dieser einen der Beamten an, worauf er von den Einsatzkräften zu Boden gebracht und geschlossen werden musste. Der 53-Jährige sowie einer der Beamten wurden leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Der Beschuldigte wurde darauffolgend in eine Gewahrsamszelle gebracht. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Balingen (ZAK): Auffahrunfall nach Reifenplatzer

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der B27 nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Ein Lkw-Fahrer war kurz nach 7.30 Uhr auf der rechten Spur der Bundesstraße in Richtung Balingen unterwegs. Kurz nach einem Industriegebiet auf Höhe von Engstlatt platzte einer der Vorderreifen an seinem Fahrzeug, worauf der Lkw kurz ins Schlingern geriet. Aufgrund dessen bremsten mehrere Fahrzeuge, die sich zeitgleich auf der linken Fahrspur befanden, ab. Ein 21-Jähriger schaffte es dabei nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen und fuhr mit seinem VW Jetta auf den vorausfahrenden VW Polo einer 22 Jahre alten Frau auf. Ihr Fahrzeug wurde daraufhin in die linke Schutzplanke abgewiesen. Der Jetta kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Beide Autofahrende wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 16.500 Euro geschätzt. Im Zuge der Unfallaufnahme, Reinigungsarbeiten durch die Straßenmeisterei und der Reparatur des Lkw musste die B27 bis kurz vor neun Uhr voll gesperrt werden, was zu einem Rückstau führte. (rd)

Hechingen (ZAK): Pkw aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Ein in der Schloßstraße abgestellter Pkw ist in der Zeit von Donnerstag, 17 Uhr, bis Freitag, 6.30 Uhr, aufgebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter schlug dazu sowohl die Scheibe der Beifahrertür, als auch die Heckscheibe des Pkw ein. Aus dem Fahrzeug wurde ein Cardholder entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt und bittet unter 07471/9880-0 um Zeugenhinweise. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell