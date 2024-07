LPI-GTH: Stromkabel entwendet- Zeugensuche

Ilmenau (ots) - Drei Männer (53, 54, 80 Jahre) gerieten gestern Abend im Bereich eines Stausees in eine verbale Streitigkeit. Diese gipfelte in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher Holzstöcke zum Einsatz kamen. Der 54-Jährige sowie der 80 Jahre alte Mann wurden dabei leicht verletzt, wobei der 80-Jährige in ein Krankenhaus kam. Ein entsprechendes Verfahren gegen die Männer wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

