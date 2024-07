Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Einkaufscenter- Zeugensuche

Eisenach (ots)

In der zurückliegenden Nacht, gegen 02.35 Uhr begaben sich ein oder mehrere bislang unbekannte Personen auf das Gelände eines Einkaufscenters in der Mühlhäuser Straße und drangen anschließend gewaltsam in das Gebäudeinnere ein. Die Art und der Umfang des Beutegutes sind derzeit noch unklar. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0177146/2024) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell