Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zusammenstoß

Gotha (ots)

Ein 55-jähriger Fahrradfahrer befuhr heute Morgen die Gotthardstraße in Richtung Philosophenweg und wollte an der dortigen Ampelanlage die Fahrbahn überqueren. Zu selben Zeit befuhr ein 55-jähriger Fahrer eines Opel den Philosophenweg in Richtung Friedrichstraße und beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach rechts abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Fahrradfahrer kam zu Fall und wurde verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit. (jd)

