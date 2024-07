LPI-GTH: Sachbeschädigung- Zeugensuche

Ilmenau (ots) - In der Langewiesener Straße ereignete sich gestern Nachmittag ein Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger Fahrer eines Audi fuhr in Richtung August-Bebel-Straße, als plötzlich eine 65-jährige Fußgängerin die Straße überquerte. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung, konnte der Fahrzeugführer eine Kollision nicht vermeiden. Durch den Zusammenstoß kam die 65-Jährige zu Fall, wurde leicht verletzt und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. ...

