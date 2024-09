Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Vermisstensuche, Fahrzeugbrand, Ladendiebstahl

Reutlingen (ots)

Reutlingen: Abfeuern von Schreckschusswaffe

Einen größeren Polizeieinsatz hat ein 42-Jähriger am Freitagnachmittag in der Lederstraße ausgelöst. Der Mann war zu Fuß unterwegs und feuerte gegen 15.50 Uhr mehrfach eine Schreckschusspistole in die Luft ab. Besorgte Anwohner und Passanten setzten Notrufe ab und es wurden sofort mehrere Streifenfahrzeuge entsandt. Der 42-Jährige, der nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegensieht, konnte schnell festgestellt und widerstandslos kontrolliert werden. Er führte neben der Schreckschusspistole noch eine Softairpistole mit sich. Als Grund für sein Handeln gab er an, seine neuerworbene Waffe ausprobiert zu haben. Die Waffen wurden beschlagnahmt.

Lichtenstein (RT): Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Schwere Verletzungen hat sich ein 17 Jahre alter Leichtkraftradfahrer am Freitagabend auf der Honauer Steige in Fahrtrichtung Honau zugezogen. Der Jugendliche geriet kurz vor 20 Uhr mit seinem Motorrad der Marke Yamaha auf der B312 in einer Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Leitpfosten. Durch den Unfall zog sich der 17-Jährige schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Honauer Steige war aufgrund der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme für eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es hierbei nicht. Das Leichtkraftrad musste abgeschleppt werden und den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf circa 4.000 Euro.

Nürtingen (ES): Vermisster wohlbehalten aufgefunden

Am Freitag haben mehrere Streifenwagenbesatzungen einen vermissten Bewohner eines Seniorenzentrums gesucht. Gegen 15.00 Uhr wurde das Fehlen des an Demenz erkrankten 85-Jährigen festgestellt. In der Folge wurden Suchmaßnahmen unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers sowie eines Personenspürhundes der Polizei durchgeführt. Der Senior konnte schließlich gegen 18.40 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung im Stadtgebiet Nürtingen wohlbehalten angetroffen und ins Seniorenzentrum zurück verbracht werden.

Köngen (ES): Unfall unter Drogeneinfluss (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Nürtingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, welcher sich in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der B 313 in Fahrtrichtung Nürtingen ereignet hat. Gegen 0.30 Uhr entdeckte eine Streifenwagenbesatzung zufällig das verunfallte Fahrzeug eines 60-Jährigen kurz nach der Ausfahrt Köngen-Nord. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam der Smart-Lenker zuvor von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Nachdem eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Drogen ergaben und bei ihm zudem Drogen aufgefunden wurden, musste der Fahrer nicht nur Blut, sondern auch seinen Führerschein abgeben. Der Smart des 60-Jährigen, an welchem ein Sachschaden von circa 3.000 Euro entstand, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und abgeschleppt. An der Leitplanke entstand durch die Kollision ebenfalls Sachschaden. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 07022/9224-0 entgegengenommen.

Wernau (ES): Tiefgarageneinfahrt touchiert

Leichte Verletzungen hat sich eine 75-jährige Fahrerin eines Opel Agila zugezogen. Die Seniorin wollte am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr in die Einfahrt einer Tiefgarage in der Einsteinstraße einfahren, als sie aus noch ungeklärtem Grund gegen die Wand des Gebäudes stieß. Am Pkw lösten die Airbags aus und es kam zum Totalschaden des Fahrzeugs in Höhe von schätzungsweise 8.000 Euro. An der Hauswand ist ebenfalls hoher Sachschaden entstanden. Der Pkw musste durch ein Unternehmen abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Wernau war vorsorglich mit zwei Fahrzeugen an die Unfallstelle ausgerückt.

Filderstadt (ES): Fahrzeugbrand

Zum Brand eines Quads auf der L1209 sind Feuerwehr und die Polizei am Freitag, gegen 14 Uhr ausgerückt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet das Fahrzeug der Marke CF Moto, welches mit einem 23-Jährigen besetzt und in Richtung Neuhausen auf den Fildern unterwegs war, aus ungeklärter Ursache während der Fahrt in Brand. Geistesgegenwärtig konnte der Fahrer das Fahrzeug noch an den Straßenrand manövrieren, bevor es vollständig ausbrannte. Die Feuerwehr Bernhausen war mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 7.000 Euro am Quad, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Aufgrund des Brandes wurde die Fahrbahn der Landstraße in Mitleidenschaft gezogen, weshalb die Straßenmeisterei Deizisau die Straße halbseitig absperrte.

Ostfildern (ES): Nach Ladendiebstahl geflüchtet

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Filderstadt seit Freitag gegen einen 21-jährigen Mann. Der Mann soll gegen 18 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Hedelfinger Straße in Ruit eine Schnapsflasche entwendet haben. Als er vor dem Geschäft von einem 54-jährigen Angestellten festgehalten wurde, kam es zur Rangelei, wobei das Diebesgut zerbrach. Der Täter schlug nach dem Angestellten, verletzte diesen leicht und begab sich zunächst in den Eingangsbereich des Ladengeschäftes zurück. Hier warf er mit Gemüse und Blumen nach dem 54-Jährigen, was ihm eine anschließende Flucht ermöglichte. Vom Ladendieb wurde ein Foto angefertigt, welches anschließend zur Identifizierung und vorübergehenden Festnahme führte. Der 21 Jahre alte Mann sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen.

Großbettlingen (ES): Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr unter Alkoholeinfluss

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02.45 Uhr ist es in Großbettlingen, in der Weiherstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec und einem Streifenwagen der Polizei gekommen. Der Fahrer des Dienstfahrzeugs Audi A6 der Polizei befuhr die Weiherstraße in Fahrtrichtung Talwiesenstraße. Der 35-jährige Fahrer eines Pedelec Sachsenrad, kam entgegen und hatte auf seiner Fahrtrichtung durch einen geparkten Pkw eine Engstelle zu passieren. An dieser Engstelle kam es nun zum Zusammenstoß des linken Lenkerendes des Pedelec und dem linken Außenspiegel des Audi. Bei der anschließenden Kontrolle des 35-Jährigen bezüglich seiner Verkehrstüchtigkeit konnten die Beamten starke alkoholische Beeinflussung feststellen. Beamte der Verkehrspolizei Esslingen übernahmen die Unfallaufnahme und ordneten eine Blutentnahme an. Den Pedelecfahrer erwartet nun eine Strafanzeige. Der entstandene Sachschaden beträgt 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell