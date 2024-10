Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zwei Tatverdächtige nach versuchtem Wohnungseinbruch in Haft (Filderstadt-Bernhausen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nach einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in Bernhausen am späten Mittwochabend (25.09.2024) sind zwei 24 und 33 Jahre alte Tatverdächtige von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Das Duo befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Den derzeitigen Ermittlungsergebnissen zufolge stieß der Bewohner eines Wohnhauses in der Poltawastraße gegen 23.20 Uhr in seinem Garten auf zwei zunächst unbekannte Männer, die offenbar zuvor eine Fensterscheibe im Erdgeschoss eingeschlagen hatten. In der Folge flüchtete das Duo, wobei ein 24-jähriger Tatverdächtiger vom Bewohner des Gebäudes mit Hilfe zufällig in der Nähe befindlicher Zeugen eingeholt und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festgehalten werden konnte. Seinem mutmaßlichen Komplizen gelang zunächst die Flucht. Entwendet hatten sie wie bislang bekannt ist nichts.

Von den Einsatzkräften wurde der 24-Jährige vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der einschlägig wegen Eigentumsdelikten polizeibekannte und vorbestrafte kroatische Staatsangehörige am Donnerstag (26.09.2024) dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und ordnete gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft an.

Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte der mutmaßliche Komplize rasch identifiziert werden. Bei diesem handelt es sich um einen ebenfalls wegen Eigentumsdelikten polizeibekannten 33-jährigen Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit, dessen Festnahme am Samstag (28.09.2024) in Bernhausen gelang. Auch er wurde nach der Vorführung vor dem Haftrichter am Folgetag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen, ob das Duo noch für weitere Taten in Betracht kommt, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell