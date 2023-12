Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mit Messer bedroht - Zeugen gesucht

Nachdem ein 18-Jähriger angibt, am Montagmorgen kurz nach 7 Uhr in der Steinbeisstraße im Bereich des Schulzentrums von einem Unbekannten bedroht und angegriffen worden zu sein, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Der Heranwachsende sei unvermittelt von seinem Gegenüber angepöbelt und kurz darauf mit einem Messer bedroht worden. Bei der folgenden Auseinandersetzung habe der Unbekannte das T-Shirt des 18-Jährigen gepackt und zerrissen, woraufhin dieser den Angreifer ebenfalls attackierte und in die Flucht schlug. Er beschrieb den Täter als etwa 27 Jahre alt, stämmig gebaut und rund 190 cm groß. Der Mann hatte hellbraune bis mittelbraue Haut und braune Augen, sprach gebrochenes Deutsch und trug eine schwarze Maske, durch die nur die Augen zu sehen waren. Der Angreifer war komplett schwarz gekleidet und habe eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Jacke und schwarze Nike-Schuhe mit weißem Logo getragen. Der Unbekannte machte einen insgesamt ungepflegten Eindruck und hatte stark gerötete Augen, die den Angaben des 18-Jährigen auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Personen, die auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden oder sonstige Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Vorfahrt genommen - Unfall

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der Merkurstraße mit der Rotkreuzstraße entstand am Montag gegen 13.15 Uhr mehrere tausend Euro Sachschaden. Eine 57 Jahre alte Hyundai-Lenkerin fuhr im Einmündungsbereich nach links auf die Vorfahrtsstraße in Richtung Donaustraße ein und übersah bei schlechten Witterungsverhältnissen den von rechts kommenden BMW. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. An den Autos wird der Sachschaden auf insgesamt rund 7.000 Euro beziffert.

Friedrichshafen

Verkäufer attackiert - Zeugen gesucht

Ermittlungen wegen Körperverletzung hat die Polizei eingeleitet, nachdem ein unbekannter Mann am Montagnachmittag gegen 16 Uhr auf einen Verkäufer eines Verkaufsstandes im Bodenseecenter losgegangen ist. Der Angreifer gab an, etwa vor eine Woche Kunde gewesen zu sein und war offensichtlich unzufrieden mit der Ware. Im weiteren Verlauf kam es zum Streit, woraufhin der aufgebrachte Mann dem Verkäufer in den Bauch geschlagen haben soll, bevor er mit seiner Begleiterin die Flucht ergriff. Der Verkäufer beschreibt den Täter als etwa 40 Jahre alt und 170 cm groß. Er hatte dunkle Haare, einen kurzen Bart und trug eine dunkelblaue Jacke. Er sei mit einer etwa gleich alten Begleiterin unterwegs gewesen, die etwas kleiner war und ein Kopftuch sowie eine helle Winterjacke trug. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen der Körperverletzung und nimmt Hinweise zum Tatverdächtigen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Auffahrunfall fordert Sachschaden

Auf rund 8.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der am Dienstagmorgen gegen 5.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Ehlersstraße/Goethestraße entstand. Ein 36 Jahre alter Ducato-Lenker fuhr in den Kreisel ein und erkannte offenbar zu spät, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geraten war. In der Folge fuhr er wuchtig auf einen vorausfahrenden Audi Q5 auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Markdorf

Polizei fasst flüchtende Ladendiebe

Die Polizei hat am Montagnachmittag zwei Männer im Alter von 31 und 38 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, kurz zuvor in einem Lebensmitteldiscounter in der Rudolf-Diesel-Straße Hochprozentiges gestohlen zu haben. Ein angestellter Ladendetektiv hatte den Diebstahl bemerkt und wählte den Notruf, als die Tatverdächtigen in einen Wagen stiegen und davonfuhren. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung gelang es den Beamten den Wagen anzutreffen und zu stoppen. Bei der Kontrolle kam das Diebesgut zum Vorschein, das die Beamten sicherstellten. Die Männer müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Uhldingen-Mühlhofen

Festgenommener Dieb beleidigt Polizisten - Zeugen gesucht

Weil er am Montagabend beim Diebstahl aus mindestens einem Fahrzeug erwischt wurde und sich danach gegenüber der Polizei vollkommen uneinsichtig und aufbrausend verhielt, muss ein 40-Jähriger mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Zeugen hatten den Mann im Lindauer Weg dabei beobachtet, wie er sich an mehreren geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte und wählten den Notruf. Polizisten trafen den deutlich unter Alkoholeinfluss stehenden Mann an und nahmen ihn vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten einen geringen Münzgeld-Betrag, den der 40-Jährige eigenen Angaben zufolge gestohlen hatte. Bei den weiteren Maßnahmen auf dem Polizeirevier wurde er zunehmend aggressiv und kündigte an, weitere Diebstähle begehen zu wollen. Darüber hinaus beleidigte er die Beamten. Die Nacht musste er in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen. Die Polizei Überlingen ermittelt nun gegen den 40-Jährigen und bittet Zeugen sowie weitere Personen, deren Pkw angegangen oder gar beschädigt wurde, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Rollerfahrer verletzt sich bei Kollision mit Pkw

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der L 200 im Bereich der Ottomühle hat sich am Montag gegen 13.45 Uhr ein 66 Jahre alter Motorroller-Fahrer schwer verletzt. Der Zweiradfahrer wollte von der Ottomühle kommend nach links in Richtung Überlingen fahren. Von der gegenüberliegenden Einmündung fuhr zur gleichen Zeit eine 26 Jahre alte VW-Lenkerin nach links auf die Landesstraße ein. Mittig im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge miteinander, woraufhin der 66-Jährige zu Sturz kam und aufgrund seiner Verletzung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Die Autofahrerin kam mit dem Schrecken davon. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 5.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen musste die L 200 zum Teil voll gesperrt werden.

