Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Straftat an Schule angekündigt - Polizei ermittelt

Sigmaringen / Landkreis Sigmaringen (ots)

Wegen einer Schmiererei in einer Schule in der Billharzstraße ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen. Die Schulverantwortlichen hatten heute Mittag die Polizei verständigt, nachdem in der Schule durch eine Schmiererei eine angeblich geplante Straftat angekündigt wurde. Schnell mussten mehrere Teenager einräumen, für den Schriftzug verantwortlich zu sein. Das offenkundige Ziel war ein Tag Schulausfall.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell