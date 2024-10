Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Bandendiebstahl in Haft (Meßstetten)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Meßstetten (ZAK): Wegen des Verdachts des Bandendiebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen gegen einen 44-Jährigen und zwei noch unbekannte Komplizen. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, am Samstagabend (28.09.2024) in einem Discounter in Meßstetten gemeinschaftlich Waren im Wert von etwa 200 Euro gestohlen zu haben. Der 44-Jährige befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll der Verdächtige mit zumindest einem seiner Komplizen am Samstag, gegen 19 Uhr, in dem Discounter einen Einkaufswagen vorwiegend mit Lebensmittel befüllt und anschließend den Einkaufsmarkt durch die zu diesem Zeitpunkt offene Eingangstür verlassen haben. Der dritte Verdächtige hatte offenbar vor dem Geschäft gewartet. Eine Beschäftigte, die auf den Diebstahl aufmerksam wurde, forderte die mutmaßlichen Diebe auf, stehen zu bleiben. Als sie nach dem Einkaufswagen griff, flüchteten die Männer ohne das Diebesgut zunächst zu Fuß. Durch weitere Zeugen konnte der 44-Jährige gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Seine Komplizen stiegen in ein Auto mit rumänischer Zulassung, gefolgt von einem weiteren Zeugen in seinem Pkw. Als die Verdächtigen in eine Sackgasse im Bereich der Justinus-Kerner-Straße einbogen und ihnen die Ausfahrt durch das ihnen folgende Fahrzeug versperrt wurde, blieb ihr Wagen beim Versuch, über eine angrenzende Wiese weiterzufahren, stecken. In der Folge setzten sie ihre Flucht zu Fuß fort. Eine Fahndung nach den beiden Männern verlief erfolglos.

Der festgenommene 44-Jährige, bei dem es sich um einen rumänischen Staatsangehörigen handelt, wurde im Lauf des Sonntags der zuständigen Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Hechingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Die Ermittlungen zu den beiden noch unbekannten Komplizen dauern noch an. Ihr Pkw wurde sichergestellt. Auch wird geprüft, für welche weiteren Straftaten die Männer als Verdächtige in Betracht kommen könnten. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sie bereits am Abend des 27.09.2024 im selben Discounter gleichartig in Erscheinung getreten sein. (ak)

