POL-RT: Keine Chance für Einbrecher - kostenlose Beratung für Ihre Sicherheit

Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen: Meßstetten (ZAK): Wegen des Verdachts des Bandendiebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen gegen einen 44-Jährigen und zwei noch unbekannte Komplizen. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, am Samstagabend (28.09.2024) in einem Discounter in Meßstetten ...

