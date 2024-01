POL-GI: Fahndungsrücknahme der Vermisstenmeldung vom 07.01.2024, 13.00 Uhr (Bezug zur Meldung des Führungs- und Lagedienstes sowie zur Folgemeldung vom 10.01.2024, 10.41 Uhr)

Gießen (ots) - Wettenberg: Versuchter Einbruch in Fahrradgeschäft Unbekannte versuchten am Freitagmorgen (26.01.2024) in ein Fahrradgeschäft in Launsbach einzubrechen. Dazu schlugen sie gegen 03.55 Uhr die Scheiben des Ladens in der Straße Im Nordpark ein. Eine Alarmanlage und weitere technische Sicherungen verhinderten, dass die Einbrecher Beute machen konnten. Sie flüchteten unerkannt vom Tatort. An den ...

