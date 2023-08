FW-M: Schon wieder Personen im Aufzug eingeschlossen (Haidhausen)

München (ots) - Mittwoch, 16. August 2023, 10.45 Uhr Triebstraße Am Mittwochvormittag hat es in einem gewerblich genutzten Gebäude gebrannt. Eine Mitteilerein meldete eine Rauchentwicklung im Keller. Nachdem der Notruf abgesetzt war, begab sich ein Mitarbeiter in den betroffenen Gebäudebereich. Hier konnte er mit einem Hochdruckreiniger erste Löschmaßnahmen einleiten. Als der Brand augenscheinlich gelöscht war, ...

mehr