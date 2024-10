Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Kupfer gestohlen; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Dach von Einkaufsmarkt beschädigt

Auf mehrere zehntausend Euro dürfte sich der Sachschaden belaufen, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Wannweiler Straße entstanden ist. Ein 27-Jähriger war gegen 7.30 Uhr mit einem Sattelzug zur Warenanlieferung auf den Parkplatz gefahren. Dabei touchierte der Sattelauflieger ein Vordach über dem Eingangsbereich des Ladens, worauf dieses teilweise einstürzte. Nach Freigabe durch einen Fachmann konnte der Lkw gegen 9.40 Uhr weggefahren und der Laden daraufhin wieder freigegeben werden. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. (rd)

Reutlingen / Kusterdingen (RT /TÜ): Kupfer gestohlen

Auf Regenrinnen und Fallrohre aus Kupfer hatten es Kriminelle abgesehen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Industriegebiet Mark-West ihr Unwesen getrieben haben. Zwischen 19 Uhr und neun Uhr verschafften sich die Diebe zunächst gewaltsam Zutritt auf das Gelände eines städtischen Betriebs in der Markwiesenstraße. Dort montierten sie die Kupferdachrinnen und dazugehörigen Fallrohre ab und ließen sie mitgehen. Im gleichen Zeitraum machten sich vermutlich die gleichen Diebe an den kupfernen Fallrohren eines Autohauses in der Ernst-Abbe-Straße zu schaffen und stahlen auch dort die Rohre. Die Polizeiposten Reutlingen-West und Kirchentellinsfurt haben die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Kongresszentrum eingebrochen

In das Kongresszentrum in der Bahnhofstraße ist am frühen Mittwochmorgen eingebrochen worden. Der unbekannte Täter verschaffte sich gegen ein Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Dort entwendete der Einbrecher mehrere elektrische Kleingeräte im Gesamtwert von etwa 700 Euro. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die die Ermittlungen aufgenommen. (mk)

Wernau (ES): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt (Zeugenaufruf)

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein 46 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in einem Kreisverkehr in der Kirchheimer Straße erlitten. Der Radler war kurz vor acht Uhr vom Freitagshof herkommend auf der Kirchheimer Straße unterwegs, als er in einem Kreisverkehr aufgrund eines von der Brühlstraße einfahrenden dunklen Pkw stark bremsen musste. Trotz eines Ausweichversuchs konnte der Radler ein Auffahren auf den Wagen nicht mehr verhindern. Der Radler zog sich beim anschließenden Sturz Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt. An seinem Fahrrad entstand nach derzeitigem Kenntnisstand kein Sachschaden. Inwieweit der Pkw einer 36-Jährigen, die zum Unfallzeitpunkt im Bereich der Unfallstelle unterwegs war, am Unfall beteiligt gewesen sein könnte, prüft derzeit das Polizeirevier Kirchheim. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden daher gebeten, sich unter Telefon 07021/501-0 zu melden. (rd)

Lenningen (ES): Unfall auf Hochwanger Steige

Nach einem Unfall am Mittwochnachmittag auf der Hochwanger Steige musste die K 1264 vorübergehend voll gesperrt werden. Ein Lkw-Fahrer war kurz vor 15 Uhr mit seinem mit Kies beladenen Fahrzeug auf der Kreisstraße in Richtung Hochwang unterwegs. An einer Engstelle kurz nach dem Ortsausgang von Unterlenningen streifte er mit seinem Lkw einen entgegenkommenden, mit Kartons beladenen Laster. Verletzt wurde dabei niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 5.000 Euro. Die beiden leicht ineinander verkeilten Fahrzeuge blieben fahrbereit. Bis diese voneinander getrennt werden konnten, musste die Steige bis etwa 16.20 Uhr voll gesperrt werden. (rd)

Reichenbach (ES): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Stuttgarter Straße ist von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. Zwischen 19 Uhr und sieben Uhr verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Gebäude. Im Inneren beschädigte er eine weitere Tür und gelangte so zu den Büroräumen, in denen er Schränke aufhebelte und Bargeld entwendete. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Reichenbach ermittelt. (rd)

Albstadt (ZAK): Von Fahrbahn abgekommen

Wohl aufgrund einer medizinischen Ursache ist ein Autofahrer am Mittwochvormittag von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinuntergefahren. Kurz nach 10.30 Uhr war der 59 Jahre alte Mann mit einem Citroen-Transporter auf der K 7103 von Albstadt-Onstmettingen herkommend in Richtung Burladingen-Hausen unterwegs, wobei der Wagen im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve nach links in den Grünstreifen geriet und im dortigen Waldbereich gegen zwei Bäume prallte. Rund zwei Meter unterhalb der Fahrbahn blieb der Transporter schließlich stehen. Der nicht ansprechbare 59-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Durch ein Abschleppunternehmen wurde der Citroen, an dem sich der Sachschaden auf circa 20.000 Euro belaufen dürfte, geborgen und abtransportiert. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell