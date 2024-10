Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Nach Einbruch Geld gefordert; Schneverdingen: Einbruch in Scheune; Soltau: Deutlich überladen; Bomlitz: Raum durchwühlt; Walsrode/A 7: Unfall mit vier Verletzten

Heidekreis (ots)

02.10.2024 / Nach Einbruch Geld gefordert

Schwarmstedt: Am späten Mittwochabend drangen zwei bislang unbekannte Männer zwischen 22:15 Uhr und 22:40 Uhr in ein Wohnhaus im Birkenkamp ein. Hier forderten sie von der 77-jährigen Bewohnerin Geld. Diebesgut erlangten die Täter jedoch nicht. Sie werden wie folgt beschrieben:

- männlich - dunkel gekleidet - Gesichter waren bedeckt - normale Staturen - mindestens ein Täter trug Handschuhe - sprachen vermutlich Deutsch mit Akzent

Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

02.10.2024 / Einbruch in Scheune

Schneverdingen: Unbekannte drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam in eine Scheune in Wesseloh ein. Hieraus entwendeten die Täter unter anderem Werkzeug. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schneverdingen unter 05193-982500 entgegen.

02.10.2024 / Deutlich überladen

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Mittwochvormittag einen augenscheinlich überladenen Transporter. Bei der anschließenden Wägung stellt sich heraus, dass das beladene Fahrzeug statt der erlaubten 3500 kg ein Gewicht von 6020 kg vorwies. Dies entspricht einer Überladung von über 70 %. Dem 42-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.

02.10.2024 / Raum durchwühlt

Bomlitz: Unbekannte gelangten am Mittwoch, zwischen 08:00 Uhr und 17:15 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Blainville-Ring. Hier wurde zumindest ein Raum durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen erlangten die Täter kein Diebesgut. Hinweise zur Tat und/oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

02.10.2024 / Unfall mit vier Verletzten

Walsrode/A 7: Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der A 7, zwischen dem Walsroder Dreieck und der Anschlussstelle Bad Fallingbostel, ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Der 64-jährige Unfallverursacher befuhr zunächst den mittleren Fahrstreifen in Fahrtrichtung Hamburg, ehe er nach links ausscherte, um einen Zusammenstoß mit einem vor ihm bremsenden Auto zu verhindern. Auf dem linken Fahrstreifen prallte der Unfallverursacher dann mit einem Auto zusammen, dessen 60-jähriger Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Durch den Aufprall schleuderte das Auto des Unfallverursachers gegen den Anhänger eines Transporters. Dieser Anhänger überschlug sich anschließend. Insgesamt wurden bei dem Unfall vier Personen verletzt. Es entstand ein Sachschaden von über 60.000 Euro.

