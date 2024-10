Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Dorfmark: Tasche aus Pkw gestohlen; Dorfmark: In Grundschule eingebrochen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.01.2024 Nr. 2

30.10.2024 / Tasche aus Pkw gestohlen

Dorfmark: Unbekannte entwendeten am Montag aus einem unverschlossenen Pkw, der auf einem Parkplatz am Bahnhofsberg abgestellt war, eine Tasche mit Portmonee und Handy. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720.

30.09.2024 / In Grundschule eingebrochen

Dorfmark: In der Zeit zwischen Sonntag, 16.15 Uhr und Montag, 06.30 Uhr brachen Unbekannte in die Grundschule an der Schulstraße ein, öffneten gewaltsam mehrere Türen, durchsuchten den entsprechenden Bereich und entwendeten einen Tresor. Der Schaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen bitte an die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell