Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Falsche Mitarbeiter der Stadtwerke unterwegs 2. Trunkenheitsfahrt 3. Täter auf frischer Tat betroffen

PI Heidekreis / Munster (ots)

1. Munster: Bereits am Montag, den 23.09.2024, in der Zeit von 14:30 - 15:00 Uhr, verschafften sich zwei männliche Personen, unter dem Vorwand Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein, Zutritt zu einer Wohnung an der Breloher Straße in Munster. Die 88-jährige Wohnungsinhaberin zeigte sich von Anfang an misstrauisch und ließ die beiden Männer nicht aus den Augen, so dass die beiden Männer die Wohnung glücklicherweise ohne Diebesgut wieder in unbekannte Richtung verließen. Wer Hinweise zu den verdächtigen Mitarbeitern geben kann oder selbst betroffen war, möchte sich bitte bei der Polizei in Munster unter 05192-9600 melden.

2. Bispingen: Am Freitagvormittag, gegen 09:30 Uhr, beabsichtigte eine 56-jährige Bispingerin sich von den Beamten der Reiterstaffel und deren Pferden zu verabschieden, da deren Einsatzzeit im Naturschutzgebiet in der Lüneburger Heide mit Ablauf des Monats September endet. Hierbei nahm der Polizeireiter Atemalkoholgeruch bei der Frau wahr, die zuvor mit einem Pkw dort angefahren kam. Ein Atemalkoholtest ergab 1,22 Promille. Trotz der freundlichen Geste erwartet die Frau nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt. Der Führerschein der Frau wurde einbehalten und die Weiterfahrt untersagt.

3. Munster: Am Samstagnachmittag, gegen 17 Uhr, stellte ein Bewohner im Erdgeschoss seines Wohnhauses in der Uelzener Straße in Munster eine fremde männliche Person fest, die das Wohnhaus gerade über die Haustür wieder verlassen wollte. Der Mann wurde von dem Eigentümer verfolgt und konnte zur Rede gestellt werden. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte bei der Durchsuchung des Mannes eine Geldbörse aufgefunden werden, die dieser zuvor aus dem Wohnhaus entwendet hatte. Gegen den 73-jährigen Ebstorfer ist ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell