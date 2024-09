Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Schwarmstedt: Flüchtige Ladendiebe 2. Schwarmstedt: Verkehrsunfall mit vier Verletzten 3. Walsrode: Körperverletzung nach Barbesuch

1. Schwarmstedt: Flüchtige Ladendiebe

Am Samstagnachmittag betraten zwei bislang unbekannte, männliche Täter den Lidl-Markt in Schwarmstedt und verstauten dort mehrere Artikel (Gesamtwert: circa 500EUR) in ihren Rucksäcken. Nachdem der Kassenbereich unbemerkt passiert wurde, konnten beide Männer zu Fuß in Richtung des Kiessees in Schwarmstedt fliehen. Einer der Täter trug nach Zeugenangaben einen auffällig roten Kapuzenpullover. Hinweise nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

2. Schwarmstedt: Verkehrsunfall mit vier Verletzten Am Samstagabend, gegen kurz nach 18 Uhr, ereignete sich auf der K106, zwischen Gilten und Schwarmstedt, ein Verkehrsunfall mit einem Pkw. Eine 73-jährige Fahrzeugführerin aus Wedemark kam hierbei mit ihrem Toyota nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum am Fahrbahnrand. Durch den Aufprall wurden sie und ihre drei Mitfahrer (65, 71 und 74 Jahre alt) leicht verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Ursache für den Unfall ist bislang noch nicht abschließend geklärt.

3. Walsrode: Körperliche Auseinandersetzung zwischen Bargästen In der Nacht von Samstag auf Sonntag verließ ein stark alkoholisierter, 18-jähriger Gast gegen 01:30 Uhr eine örtliche Bar in Walsrode und geriet unmittelbar davor mit einem bislang unbekannten Gast in einen Streit. Im Zuge dessen schlug der alkoholisierte Mann auf den Gast ein. Als drei weitere Bargäste einschritten, um dem Opfer zu helfen, ging der junge Mann auch auf diese los. Ein Atemalkoholtest bei dem 18jährigen Beschuldigten vor Ort ergab einen Wert von 1,95 Promille. Die Opfer wurden leicht verletzt. Der Auslöser für den Streit ist bislang noch unklar. Gegen den jungen Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

