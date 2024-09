POL-HK: Essel: Eigentümer zu Fahrrädern gesucht (Fotos); Bispingen: Zu schnell, ohne Führerschein und unter Drogen; Hodenhagen: Kontrolle über das Auto verloren; Munster: Radfahrerin übersehen

Polizeiinspektion Heidekreis

26.09.2024 / Eigentümer zu Fahrrädern gesucht (Fotos)

Essel: Die Polizei sucht die Eigentümer zu zwei Fahrrädern, die nach einem versuchten Diebstahl aus dem Feuerwehrgerätehaus in Essel am Abend des 07.09.2024 im nahegelegenen Bushäuschen aufgefunden und sichergestellt wurden. Dabei handelt es sich um ein schwarzes Damenrad des Herstellers Triumph (Kultrad) sowie um ein silbernes Herrensportrad des Herstellers 2-Danger (Cross Pro). Hinweise nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

25.09.2024 / Zu schnell, ohne Führerschein und unter Drogen

Bispingen: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis fiel am Mittwochmittag ein 26-jähriger Autofahrer auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg auf, da er mehrfach die zugelassene Geschwindigkeit um fast 40 km/h überschritt. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Düsseldorfer keinen Führerschein besitzt. Ein Urintest reagierte darüber hinaus noch positiv auf THC, sodass dem Mann eine Blutprobe entnommen werden musste.

25.09.2024 / Kontrolle über das Auto verloren

Hodenhagen: Eine 49-jährige Frau verlor am frühen Mittwochmorgen die Kontrolle über ihr Auto, als sie die regennasse L 191 von Ahlden in Richtung Hodenhagen befuhr. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und stieß mit einer Schutzplanke zusammen. Dabei wurde die Fahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

25.09.2024 / Radfahrerin übersehen

Munster: Am Mittwochmorgen wollte ein 35-jähriger Autofahrer von der Straße "Am Hanloh" auf die Soltauer Straße einbiegen. Dabei übersah er eine Frau auf ihrem Fahrrad, die den dortigen Radweg in nicht zulässiger Richtung befuhr. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde die 53-jährige Radfahrerin leicht verletzt.

