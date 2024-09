Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Diebstahl und Sachbeschädigung; Munster: Betrunken auf Elektromobil für Senioren; Soltau: Auto kippt nach Unfall auf die Seite

Heidekreis (ots)

23.09.2024 / Diebstahl und Sachbeschädigung

Walsrode: Unbekannte drangen in der Zeit vom 13.09.2024 bis 23.09.2024 gewaltsam in den Rohbau der ehemaligen Oberschule in der Ostdeutschen Allee ein und entwendeten hieraus zumindest 40 Liter Diesel. Zudem zerstörten die Täter die Heckscheibe eines Baufahrzeuges. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

23.09.2024 / Betrunken auf Elektromobil für Senioren

Munster: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis wurden am Montagnachmittag auf eine Dame aufmerksam gemacht, die mit einem Elektromobil für Senioren unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die 58-Jährige unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille, sodass der Frau eine Blutprobe entnommen werden musste.

22.09.2024 / Auto kippt nach Unfall auf die Seite

Soltau: Am Montagmittag kollidierte eine 78-jährige Autofahrerin gegen 14:15 Uhr mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug, als sie die Walsroder Straße in Richtung Ortsausgang befuhr. Das Auto kippte daraufhin auf die Seite, sodass die Unfallverursacherin durch die Feuerwehr befreit werden musste. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

