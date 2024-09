Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Pressemeldung der PI Heidekreis vom Wochenende der 38. KW

PI Heidekreis (ots)

Schneverdingen

Einbruch in Wohnhaus

In den Abendstunden des Freitags dringen drei Unbekannte durch ein gekipptes Fenster im Obergeschoß in ein Wohnhaus in Schneverdingen in der Straße "An der Brücke" ein. Die nach Hause zurückkehrende Bewohnerin stört die Diebesbande offensichtlich, so dass sie fluchtartig das Haus verlassen. Dennoch gelingt es Ihnen Schmuck im Wert von 3.000,- EUR zu erbeuten.

Einbruch in medizinische Praxis

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlagen Unbekannte die Scheibe einer Tür zu einer Gesundheitspraxis in der Harburger Straße 1 in Schneverdingen ein und gelangen so in das Haus. Aus einem gesichertem Schrank entwenden die Unbekannten mehrere I-Pad, einen Laptop und zwei Kassen mit Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf 3.500,- EUR geschätzt.

Soltau

Tankbetrügerei

Gleich zweimal kommt es zu Tankbetrügereien an zwei Tankstellen in Soltau im Verlaufe des Samstages. Um 11:25 Uhr betankt der Fahrer eines Audi Q 7 sein Fahrzeug mit 80 Liter Diesel und entfernt sich vom Tankstellengeländer an der Lüneburger Straße ohne die offene Rechnung zu bezahlen. Der Pkw kann im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Am Nachmittag betankt der Fahrer eines Ford Ranger, der einen Anhänger mit einem weiteren Pkw mitführt, sein Fahrzeug mit Diesel für 40,- EUR und verlässt das Tankstellengelände an der Wilhelmstraße ohne den offenen Betrag zu begleichen. Auch hier führen erste Fahndungsmaßnahmen nicht zum Erfolg.

Walsrode

Trunkenheit

Am Abend des 21.09.2024, stürzte ein 27-jähriger erheblich alkoholisierter Radfahrer auf dem Radweg zwischen Hodenhagen und Walsrode und zog sich hierbei eine Kinnplatzwunde sowie Schürfwunden zu. Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt, der Entnahme einer Blutprobe und Untersagung der Teilnahme am Straßenverkehr mussten ihn Polizeibeamte wenig später wieder am Unfallort feststellen - Er hatte direkt nach seiner Entlassung am Krankenhaus ein Fahrrad entwendet und war erneut betrunken Fahrrad gefahren, um sein abgeschlossenes Fahrrad zu holen.

Tuningtreffen

Am Samstag, den 21.09.2024, 21 bis 23 Uhr, stellten Polizeibeamte im Gewerbegebiet, Große Schneede, mit ca. 60 Fahrzeuge und 100 Personen den Beginn eines Treffens der überörtlichen Tuningszene mit teils hochwertigen Fahrzeugen auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz fest. Ein Großteil der Teilnehmer entfernte sich bei Feststellung. Durch die übrigen Fahrzeuge kam es zu keinen Störungen des Individualverkehrs. Die Teilnehmer verhielten sich durchweg kooperativ.

Kroge

Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Freitag, dem 20.09.2024, um 12:30 Uhr, fuhr der 25-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw aus Rellingen von der Bommelser Straße auf die Bundesstraße 440 zwischen Kroge und Ottingen ein. Hierbei übersah er einen von links kommenden Pkw, woraufhin es zum Unfall kam. Der Fahrzeugführer verletzte sich leicht, die 31-jährige herannahende Fahrzeugführerin wurde schwer verletzt.

Bad Fallingbostel

Betrunken, berauscht und bewaffnet auf der Autobahn unterwegs

Am frühen Sonntagmorgen, 22.09.2024, wurde der Polizei per Notruf durch andere Verkehrsteilnehmer ein in Schlangenlinien auf der Autobahn 7 fahrender Pkw gemeldet. Die sofort entsandte Streifenwagenbesatzung vom Polizeikommissariat Bad Fallingbostel konnte das gesuchte Fahrzeug feststellen und auf einem Parkplatz in der Nähe der Anschlussstelle Bad Fallingbostel kontrollieren.Hierbei bestätigte sich schnell der gemeldete Verdacht. Bei dem 31-jährigen Fahrzeugführer wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,09 Promille festgestellt. Ein Urin-Schnelltest bestätigte zudem, dass dieser zusätzlich unter dem Einfluss von Kokain stand.Darüber hinaus wurde im Fahrzeug ein nach dem Waffengesetz verbotenes Springmesser aufgefunden und sichergestellt. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde durch die Polizei sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrzeugführer aus Hamburg wurde die Blutprobenentnahme angeordnet und je ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz eingeleitet.

Essel

Fahren unter Rauschmitteln

In der Nacht von Samstag, 21.09.2024, auf Sonntag, 22.09.2024, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung vom Polizeikommissariat Bad Fallingbostel um kurz nach Mitternacht einen Pkw, der zuvor auf der Autobahn 7 in Richtung Hannover gefahren war, auf dem Gelände Rastanlage. Den kontrollierenden Polizeiverbeamteten fielen bei dem Fahrzeugführer Anzeichen für eine Beeinflussung durch Rauschmittel auf. Ein Urin-Schnelltest bestätigte den Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Kokain und Opiaten stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren und ein Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Tabakwaren aus Rastanlage entwendet

In der Nacht von Samstag, 21.09.2024, auf Sonntag, 22.09.2024, drangen Unbekannte in das Raststättengebäude der Tank-& Rastanlage Allertal Ost an der A7 ein und entwendeten Tabakwaren. Hierbei wurden sie gegen vor 00:45 Uhr von Reinigungskräften auf frischer Tat betroffen und flüchteten. Die Polizei Bad Fallingbostel bittet um Hinweise unter 05162-9720.

