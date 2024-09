Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Auto von Grundstück entwendet; Rethem: Streit eskaliert

Heidekreis (ots)

18.09.2024 / Auto von Grundstück entwendet

Bad Fallingbostel: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten Unbekannte einen schwarzen Audi SQ8 (Baujahr 2023) mit Hamburger Kennzeichen von einem Grundstück in der Blumenlage. Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

17.09.2024 / Streit eskaliert

Rethem: Am Dienstagmittag eskalierte ein Streit zwischen Bewohnern eines Pflegezentrums in der Sackstraße, in dessen Verlauf ein 59-Jähriger oberflächliche Stichverletzungen erlitt. Er wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Tatverdächtigen, Brüder im Alter von 59 und 64 Jahren, müssen sich nun wegen einer gefährlichen Körperverletzung verantworten.

