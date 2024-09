Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, Betrunken und ohne Führerschein 2. Verkehrsunfallflucht in Bomlitz 3. Trunkenheitsfahrt Schwarmstedt

Heidekreis (ots)

1. Soltau, Betrunken und ohne Führerschein:

Am Samstagabend wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle eine 27-jährige Pkw-Fahrerin kontrolliert. Bei der Überprüfung von Fahrzeug und Fahrerin wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein nachfolgend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Zudem konnte die Frau keine Fahrerlaubnis vorweisen, so dass neben der Untersagung der Weiterfahrt und der Wegnahme des Pkw-Schlüssels auch entsprechende Verfahren eingeleitet worden sind.

2. Verkehrsunfallflucht in Bomlitz:

In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich in der Fallingbosteler Straße im Ortsteil Bomlitz ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Pkw. An den beteiligten Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte sich der Unfallverursacher fußläufig von der Unfallstelle in unbekannte Richtung; sein stark beschädigter Pkw verblieb an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Unfallursache und dem flüchtigen Verursacher dauern an. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeidienststelle in Bomlitz (05161/949630) entgegen.

3. Trunkenheitsfahrt Schwarmstedt:

Im Zuge einer Verkehrskontrolle, nach einem Hinweis einer 38-jährigen Fahrzeugführerin, wurde am Freitagabend im Stadtgebiet Schwarmstedt, ein 64-jähriger Fahrzeugführer aus Seelze mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 64-Jährige vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumiert und zusätzlich verschiedene Medikamente zu sich genommen hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt die Weiterfahrt untersagt.

4. A 27, Trunkenheitsfahrt mit Sattelzug:

Am Sonnabendnachmittag fiel ein Lkw-Fahrer auf der BAB 27 in Fahrtrichtung des Walsroder Dreiecks durch seine Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle durch Beamtinnen des PK Bad Fallingbostel wurde festgestellt, dass der Lkw-Fahrer deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,34 o/oo. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt, es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des 40-jährigen Fahrers wurde sichergestellt.

5. Bad Fallingbostel, versuchter Teilediebstahl an Pkw:

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend beschädigten unbekannte Täter zwei hochwertige Pkw in der Adolphsheide in Bad Fallingbostel. Aufgrund der Art und Weise der Beschädigungen wird derzeit davon ausgegangen, dass Teile der Pkw ausgebaut und entwendet werden sollten. Da die Taten nicht vollendet wurden, könnte es sein, dass die Täter bei der Tat gestört worden sind. Wer in der Nacht Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Bad Fallingbostel (05162/972-0) zu melden.

