Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Zeugen zur Verkehrsunfallflucht gesucht; Soltau: Möglicher Geschädigter gesucht

Heidekreis (ots)

17.09.2024 / Zeugen zur Verkehrsunfallflucht gesucht

Soltau: Bereits am 09.09.2024 ist es in der Tiegener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei der ein 9-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Gegen 13:25 Uhr sei hier eine bislang unbekannte Frau mit einem grauen Auto, vermutlich ein SUV, in Richtung B 71 gefahren. Auf Höhe eines Engpasses scherte das Auto aus, sodass ein entgegenkommendes Mädchen auf ihrem E-Scooter ausweichen musste und dabei den Weg ihres 9-jährigen Bruder auf dem Fahrrad kreuzte. Durch den anschließenden Sturz wurde der 9-Jährige leicht verletzt. Die Autofahrerin, die einen schwarzen Pullover und schulterlanges Haar getragen haben soll, setzte ihre Fahrt in Richtung der Bundesstraße einfach fort. Hinweise zur Unfallflucht/flüchtigen Autofahrerin nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

17.09.2024 / Möglicher Geschädigter gesucht

Soltau: Eine 71-jährige Autofahrerin beschädigte am 03.09.2024, gegen 11:00 Uhr, möglicherweise ein am Fahrbahnrand geparktes Auto in der Walsroder Straße beim Vorbeifahren. Bei einer Nachschau am möglichen Unfallort, zwischen den Einmündungen "Alter Grenzweg" und "Tetendorfer Straße", habe sie jedoch kein beschädigtes Auto mehr feststellen können. Die Polizei in Soltau (Tel. 05191-93800) sucht nun einen möglichen Geschädigten, dessen Auto zu der besagten Zeit beschädigt wurde.

